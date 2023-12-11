Девушка решила отомстить игнорировавшему ее бойфренду и оказалась под стражей

Жительница Китая в шутку обвинила партнера в измене с проституткой и оказалась под стражей. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в начале декабря. Девушка по фамилии Юэ из Шанхая ждала бойфренда по фамилии Сун дома и пила алкогольные напитки, пока тот ужинал с коллегами. Позже она решила позвонить партнеру, однако он не взял трубку. Тогда китаянка проверила местоположение Суна с помощью специального приложения и обнаружила, что он находится в салоне массажа ног. Девушка предположила, что мужчина вызвал в заведение проститутку, и решила ему отомстить.

Юэ позвонила в полицию и заявила, что в массажном салоне предоставляются секс-услуги, а также сказала, что ее партнер является одним из клиентов. Когда правоохранители приехали к заведению, то обнаружили, что оно закрыто. Полицейские также связались с Суном, и он подтвердил, что находился с коллегами в ресторане, расположенном по соседству с салоном. Юэ арестовали за предоставление ложной информации и нарушение общественного порядка. Неизвестно, сколько времени она провела под стражей.

Ранее сообщалось, что жительница США обиделась на бойфренда и бросила его из-за туалетной бумаги. Она поссорилась с партнером у него дома, когда отправилась в туалет, чтобы справить нужду.

