Россиянам назвали указывающие на серьезную болезнь безобидные симптомы

Эндокринолог Неудахина назвала апатию и упадок сил признаками гипотиреоза

Постоянный упадок сил и апатия в совокупности с чувством общей разбитости могут быть спровоцированы не стрессом, а дисфункцией щитовидной железы, предупредила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. Указывающие на серьезную болезнь безобидные признаки она назвала «Ленте.ру».

Неудахина обратила внимание россиян на то, что в большинстве случаев усталость и нежелание что-либо делать — естественная реакция организма на высокие нагрузки и стресс. Однако если эти симптомы не проходят даже после отпуска, врач посоветовала как можно скорее посетить врача, чтобы исключить гипотиреоз.

Гипотиреоз, как объяснила Неудахина, — это заболевание, обусловленное снижением функции щитовидной железы, из-за которого возникает дефицит вырабатываемых ею гормонов.

Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека. Кроме того, иногда гипотиреоз может являться причиной нарушений репродуктивной сферы и даже бесплодия Вероника Неудахина врач-эндокринолог

Эндокринолог подчеркнула, что гипотиреоз бывает трудно диагностировать, потому что недуг часто похож на другие заболевания. Насторожиться она рекомендовала, если у человека есть повышенная усталость, состояние разбитости, чувство зябкости, отечность и плохое настроение. Также симптомами этой болезни может быть сильное выпадение волос, ломкость ногтей и набор веса при сниженном аппетите.

Диагностировать гипотиреоз, по словам Неудахиной, можно только при помощи анализов. «По назначению эндокринолога нужно сдать кровь из вены на гормон ТТГ. Это вещество, которое вырабатывает гипофиз, очень чутко реагирует на колебания других гормонов щитовидной железы. Именно по изменениям ТТГ врач может понять, есть у пациента гипотиреоз или все в порядке», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Гипотиреозом может заболеть любой человек. Чаще всего это заболевание возникает при остром дефиците йода в организме, на фоне воспаления щитовидной железы или как побочное явление при определенной методике лечения опухоли. Реже гипотиреоз связан с болезнями отдела мозга — гипофиза, который также отвечает за создание гормонов Вероника Неудахина врач-эндокринолог

Запущенный гипотиреоз, когда показатели гормонов отличаются от нормы в несколько раз, способен серьезно навредить здоровью, предупредила Неудахина. По ее словам, опаснее всего это заболевание для пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. «Болезнь может долго себя не проявлять и ее легко вылечить — однако, если с лечением затянуть, сбой в работе щитовидной железы может привести даже к летальному исходу», — резюмировала эндокринолог.

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