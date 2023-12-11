Россиянам рассказали о правилах выбора искусственной елки

Эксперт Васильев: при покупке искусственной елки стоит смотреть на упаковку

Перед выбором искусственной новогодней елки стоит определиться с местом в доме, где ее поставят, а при покупке обратить внимание на упаковку и иголки. О правилах выбора искусственного дерева россиянам рассказал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, его цитируют «Известия».

По его словам, если елку можно будет поставить в отдельной гостиной, то подойдет напольная ель, а если в жилой комнате, то лучшим решением будет миниатюрная настольная конструкция. «Оптимальные параметры напольной ели: 1,5-1,8 метра в высоту и до 100 сантиметров в ширину, а для настольной — от 15 до 60 сантиметров в высоту и до 60 в ширину по нижнему ярусу», — высказался Васильев.

Елка должна быть упакована в коробку из плотного картона и иметь сертификат, подтверждающий безопасность материала. Несертифицированное изделие, скорее всего, будет некачественным, например, может выделять едкий запах дешевого пластика. Лучший материал, по мнению эксперта — качественный и тонкий ПВХ, он хорошо смотрится и доступен по цене. А вот иголки из пропитанной бумаги опасны, так как могут легко загореться, предупредил он. «Универсальный совет: некачественную ель легко опознать по едкому запаху, доносящемуся из коробки», — посоветовал Васильев.

Лучшей конструкцией он назвал разборную с креплениями на шарнирах, так как ее легко убрать в коробку. Подставка может быть как с тремя, так и четырьмя ножками. Васильев рекомендует взять елку с металлической подставкой.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей.