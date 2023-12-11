Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:23, 11 декабря 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о правилах выбора искусственной елки

Эксперт Васильев: при покупке искусственной елки стоит смотреть на упаковку

Фото: Felipe Dana / Unsplash

Перед выбором искусственной новогодней елки стоит определиться с местом в доме, где ее поставят, а при покупке обратить внимание на упаковку и иголки. О правилах выбора искусственного дерева россиянам рассказал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, его цитируют «Известия».

По его словам, если елку можно будет поставить в отдельной гостиной, то подойдет напольная ель, а если в жилой комнате, то лучшим решением будет миниатюрная настольная конструкция. «Оптимальные параметры напольной ели: 1,5-1,8 метра в высоту и до 100 сантиметров в ширину, а для настольной — от 15 до 60 сантиметров в высоту и до 60 в ширину по нижнему ярусу», — высказался Васильев.

Елка должна быть упакована в коробку из плотного картона и иметь сертификат, подтверждающий безопасность материала. Несертифицированное изделие, скорее всего, будет некачественным, например, может выделять едкий запах дешевого пластика. Лучший материал, по мнению эксперта — качественный и тонкий ПВХ, он хорошо смотрится и доступен по цене. А вот иголки из пропитанной бумаги опасны, так как могут легко загореться, предупредил он. «Универсальный совет: некачественную ель легко опознать по едкому запаху, доносящемуся из коробки», — посоветовал Васильев.

Лучшей конструкцией он назвал разборную с креплениями на шарнирах, так как ее легко убрать в коробку. Подставка может быть как с тремя, так и четырьмя ножками. Васильев рекомендует взять елку с металлической подставкой.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб на фронте. Что о нем известно?

      Введена массовая выплата только для живущих вне Москвы

      Россиян предупредили об опасности шашлыков и салютов на даче зимой

      Курьер пригрозил клиентке расправой из-за плохого отзыва

      В США рассказали о самом важном самолете ВМС

      Военный рассказал об особенностях российских ракетоносцев «Борей»

      Справивший нужду в прямом эфире кандидат в президенты США смутил Маска

      Великобритания сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

      Минобороны призвало усилить режим нераспространения биологического оружия

      Врач предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости