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13:50, 11 декабря 2023Экономика

Россияне стали реже покупать билеты в театры и зоопарки

«Русский Стандарт»: за год россияне стали на 19 % реже покупать билеты в театр

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

В преддверии Нового года россияне стали реже покупать билеты в театр. Об этом со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» сообщает РИА Новости.

Театральные постановки остались самым популярным способом провести праздники — средний чек увеличился до 4,45 тысячи рублей (плюс 10 процентов), однако число купленных билетов снизилось на 19 процентов. На втором месте оказались походы в цирк и парки аттракционов — количество приобретенных билетов осталось неизменным, а чек вырос до 1,87 тысячи рублей (плюс 13,5 процента). Реже граждане выбирали дельфинарии, аквариумы и зоопарки — средний чек снизился до 2,43 тысячи рублей (минус 28 процентов), а количество купленных билетов — на 12 процентов.

Концерты и шоу стали менее популярным видом досуга в ноябре, однако число купленных билетов увеличилось на 24 процента. Средний чек на них, напротив, снизился на 24 процента, до 914 рублей.

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По словам специалиста департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, перед Новым годом в России случится всплеск финансового мошенничества. По словам киберэксперта, злоумышленники будут автоматизировать схемы обмана и оперативно заменять неработающие «приманки» на новые. Так, гражданам стоит ждать появления обманных ресурсов по продаже билетов на праздничные мероприятия, покупку билетов в театр, кино, стендап-шоу в рамках схемы фейкового свидания, а также бронирования отелей.

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      Вячеслав Агапов
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