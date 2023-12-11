Россияне стали реже покупать билеты в театры и зоопарки

«Русский Стандарт»: за год россияне стали на 19 % реже покупать билеты в театр

В преддверии Нового года россияне стали реже покупать билеты в театр. Об этом со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» сообщает РИА Новости.

Театральные постановки остались самым популярным способом провести праздники — средний чек увеличился до 4,45 тысячи рублей (плюс 10 процентов), однако число купленных билетов снизилось на 19 процентов. На втором месте оказались походы в цирк и парки аттракционов — количество приобретенных билетов осталось неизменным, а чек вырос до 1,87 тысячи рублей (плюс 13,5 процента). Реже граждане выбирали дельфинарии, аквариумы и зоопарки — средний чек снизился до 2,43 тысячи рублей (минус 28 процентов), а количество купленных билетов — на 12 процентов.

Концерты и шоу стали менее популярным видом досуга в ноябре, однако число купленных билетов увеличилось на 24 процента. Средний чек на них, напротив, снизился на 24 процента, до 914 рублей.

По словам специалиста департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, перед Новым годом в России случится всплеск финансового мошенничества. По словам киберэксперта, злоумышленники будут автоматизировать схемы обмана и оперативно заменять неработающие «приманки» на новые. Так, гражданам стоит ждать появления обманных ресурсов по продаже билетов на праздничные мероприятия, покупку билетов в театр, кино, стендап-шоу в рамках схемы фейкового свидания, а также бронирования отелей.