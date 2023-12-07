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13:12, 7 декабря 2023Экономика

Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед новогодними праздниками

Киберэксперт Егоров: перед Новым годом россиян ждет всплеск мошенничества

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Перед новогодними праздниками в России случится всплеск финансового мошенничества. Об этом предупредил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам киберэксперта, злоумышленники будут автоматизировать схемы обмана и оперативно заменять неработающие «приманки» на новые. Однако все методы будут направлены на получение доступа к банковским данным россиян или убедить жертву самостоятельно перевести деньги на счет аферистов.

Перед Новым годом стоит ждать обманных ресурсов по продаже билетов на праздничные мероприятия, покупку билетов в театр, кино, стендап-шоу в рамках схемы фейкового свидания, а также бронирования отелей. Также, добавил Егоров, мошенники запустят рассылку о распродажах, розыгрышах и раздаче подарочных карт. Также стоит опасаться набравшей популярность в начале осени схему с сообщениями от фейкового руководства, которое убеждает вывести деньги на безопасный счет»

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Представители Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором решили ужесточить наказания для операторов, которые на регулярной основе пропускают мошеннические звонки. В рамках закона «О связи» ведомства намерены отзывать у них лицензию на работу.

В конце ноября в России выявили новую схему телефонного мошенничества: злоумышленники стали звонить гражданам и пытаться убедить их в том, что с номера телефона была подана заявка на смену оператора. После этого пользователям предлагают сменить пароль в личном кабинете. Так злоумышленники получают беспрепятственный доступ к личным кабинетам банков, «Госуслуг» и других сервисов, которыми пользовалась жертва.

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      Вячеслав Агапов
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