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14:51, 11 декабря 2023Россия

Россиянин одним ударом отправил жену на пол и попал на видео

Житель Калининграда одним ударом отправил на пол жену и попал на видео

Житель Калининграда отправил на пол прилетевшую из Сибири жену и попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах держащий за руку своего сына россиянин бьет ногой в живой подбежавшую к нему женщину, после чего та отлетает назад и падает. Увидев это, мальчик бросается на отца, пытаясь ударить его. В это время его мать поднимается с пола, держась за живот и с трудом стоя на ногах.

По данным канала, пара переживает бракоразводный процесс. До этого семья жила в Иркутске. По словам матери, летом отец силой забрал ребенка в Калининград. Попавший на видео эпизод произошел, когда женщина пришла в школу повидаться с сыном.

Попавший на видео случаи будут рассматривать вне процесса расторжения брака, указано в публикации. По решению суда мальчик живет с отцом. Мужчина обвинил жену в попытке похищения ребенка и заявил о намерении забрать еще одного совместного с ней ребенка — трехлетнюю дочь.

Ранее житель Новосибирска жестоко избил жену и попал на видео. На кадрах он сначала отчитывает спутницу, а затем хватает ее за шею. Останавливается он только после того, как замечает установленную в лифте камеру наблюдения.

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      Алан Босиков
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