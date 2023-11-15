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14:30, 15 ноября 2023Россия

Россиянин жестоко избил женщину в лифте и попал на видео

Житель Новосибирска избил женщину в лифте и попал на видео

Житель Новосибирска жестоко избил женщину в лифте. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Ролик начинается с того, как россиянин уговаривает сидящую на полу женщину зайти в лифт. «Заползай», — говорит он и берет спутницу за руку. После того как двери закрываются, он начинает отчитывать женщину и хватает ее за шею.

Повалив россиянку на пол, он наносит ей несколько ударов ногой. После этого мужчина продолжает избивать ее кулаками. «Очнулась? Пришла в себя?» — интересуется он. Затем горожанин обращает внимание на установленную в лифте камеру и уходит вместе с избитой им спутницей. По данным канала, пара возвращалась из гостей.

Ранее в Ростове-на-Дону раздетый по пояс мужчина избил жену в лифте на глазах у ребенка.

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      Алан Босиков
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