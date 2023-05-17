Пьяный полуголый россиянин избил жену в лифте и попал на видео

Полуголый житель Ростова-на-Дону избил жену в лифте многоэтажки на глазах у ребенка

Полуголый житель Ростова-на-Дону, будучи пьяным, избил жену в лифте многоэтажного дома на глазах у ребенка. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале «Суворовский. Соседи».

На появившемся видеоролике видно, как мужчина без футболки едет в лифте с супругой и ребенком. Нетрезвый россиянин кричит, а затем начинает колотить ногами по кабине. Жена пытается его остановить, но получает удар по лицу и оказывается на полу. За всей картиной спокойно наблюдает еще одна женщина.

Позже соседи пары рассказали, что все, кроме дошкольника, были пьяны во время конфликта в лифте. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области пока не комментировали случившееся.

В апреле сообщалось, что житель Кемеровской области жестоко избил жену после того, как она отказалась топить печь в доме. Врачи диагностировали у женщины закрытую травму грудной клетки и травматический пневмоторакс.

Россиянин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его супруга не стала настаивать на строгой мере наказания. Мужчину приговорили к лишению свободы на один год и восемь месяцев с двухлетним испытательным сроком.

До этого сообщалось, что житель Уфы избил жену в подъезде и затащил ее за волосы в лифт.