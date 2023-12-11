Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 11 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин приказал собаке атаковать полицейского и получил штраф

В Хабаровске оштрафовали мужчину, приказавшего своему псу атаковать силовика

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Хабаровске суд оштрафовал 38-летнего мужчину, приказавшего своей собаке напасть на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденный признан виновным по статье о покушении на применение насилия в отношении представителя власти.

По данным ведомства, в августе около дома на улице Дзержинского пьяный фигурант не выполнил требования правоохранителя и дал псу команду к атаке. Однако полицейский пресек нападение животного.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который избил контролера на севере столицы и сбежал.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

      В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

      Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

      Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

      В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

      Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

      В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

      Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

      Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости