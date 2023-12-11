Россиянин приказал собаке атаковать полицейского и получил штраф

В Хабаровске оштрафовали мужчину, приказавшего своему псу атаковать силовика

В Хабаровске суд оштрафовал 38-летнего мужчину, приказавшего своей собаке напасть на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденный признан виновным по статье о покушении на применение насилия в отношении представителя власти.

По данным ведомства, в августе около дома на улице Дзержинского пьяный фигурант не выполнил требования правоохранителя и дал псу команду к атаке. Однако полицейский пресек нападение животного.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который избил контролера на севере столицы и сбежал.