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18:37, 11 декабря 2023Россия

Российских школьников выставили в караул на похоронах участника СВО

В Нижегородской области школьников выставили в караул на похоронах участника СВО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Нижегородской области школьников выставили в караул на похоронах российского бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Подъем» в Telegram.

По информации издания, траурная церемония проходила в Заволжье. Для участия в ней из Городца направили двоих учеников школы №1. Их одели в форму юнармейцев и выставили шеренгой у гроба. Этот момент запечатлен на фото.

В учебном заведении журналистам объяснили, что дети не являются родственниками военного и присутствовали на похоронах «от школы». «Если администрация района просит, значит, куда-то направляем наших детей», — заявил собеседник «Подъема».

Ранее в магнитогорском бассейне «Ровесник» устроили детские соревнования по заплывам с автоматами. В турнире приняли участие российские школьники в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие военно-патриотические клубы. Подростки ныряли в бассейн в камуфляже и проплывали дистанцию с точными копиями автоматов Калашникова в руках. Детям младше 15 лет оружие не выдавали.

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      Константин Лысяков
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