В российском бассейне устроили детские соревнования по заплывам с автоматами

В Магнитогорске устроили детские соревнования по заплывам с автоматами

В магнитогорском бассейне «Ровесник» устроили детские соревнования по заплывам с автоматами. Видео с мероприятия публикует портал «Магнитогорск онлайн».

В соревновании приняли участие российские школьники в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие военно-патриотические клубы. Дети ныряли в бассейн в камуфляже и проплывали дистанцию с точными копиями автоматов Калашникова в руках. Школьникам младше 15 лет оружие не выдавали.

«Мероприятие относится к тем видам спорта, которые практикуются в наших вооруженных силах и многим пойдут в зачет», —

заявил исполняющий обязанности начальника штаба городского движения «Юнармия» Евгений Кубрин.

Организаторы соревнования объяснили, что выданный детям камуфляж не предназначен для воды и сковывает движения при заплыве. Вес оружия создает дополнительную нагрузку — в руках у школьников были массогабаритные макеты весом 3,6 килограмма. Уточняется, что патронов в оружии не было.

Ранее стали известны подробности проведения занятий по начальной военной подготовке в российских школах. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в старших классах будут предусмотрены полевые выезды, а сама подготовка станет обязательным школьным предметом.

Программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка, Минпросвещения утвердило 22 декабря 2022 года. Она будет проводиться в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.

