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18:01, 11 декабря 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Богдановкой

Командир отряда из «Север V» Чибиль: ВС РФ продвинулись на 1 км под Богдановкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за прошедшую неделю продвинулись более чем на один километр в районе Богдановки, которая расположена к востоку от города Часов Яр. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир одного из штурмовых отрядов бригады «Север V», которая входит в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), с позывным Чибиль.

По словам офицера, позиции противника, которые брали бойцы его подразделения, были заранее укреплены и хорошо подготовлены к обороне. Тем не менее потери среди отряда, как утверждает военный, оказались минимальными.

«В районе Богдановки и Григоровки потери у противника значительно больше, чем у нас. Они бегут с позиций. Командование пытается их вернуть обратно, но бесполезно», — сообщил Чибиль.

Он добавил, что на его направлении небольшая часть военнослужащих противника, несмотря на общую панику, по-прежнему отказывается отступать.

«Есть и такие геройские поступки с их стороны. Но это им не помогает. Очень жаль молодых ребят. Сдаются, кстати, тоже нечасто. В основном во время контактных боев. Есть пленные, но не так много», — объяснил офицер.

Ранее российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат, которые командование не пожелало эвакуировать и бросило в поле.

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      Алевтина Запольская
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