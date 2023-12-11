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17:54, 11 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ бросили тела своих военнослужащих под Артемовском и бежали с позиций

ДШК: российские военные нашли в Берховке десятки брошенных тел солдат ВСУ

Российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат, которые командование не пожелало эвакуировать и бросило в поле. Об этом свидетельствуют видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Как рассказали представители штаба Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), погибшие бойцы пролежали в поле многие недели, перед тем как Армия России зашла в населенный пункт.

«В Берховку зашли бойцы штурмового отряда "Борз". К нашему приходу они разлагались примерно месяц», — сообщил представитель штаба.

Он добавил, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) свозили погибших на импровизированное «кладбище», не имея возможности отправить их в морг. После бегства украинских войск со своих позиций, забирать умерших также никто не стал.

Ранее представитель ДШК Алексей Селиванов сообщил, что российские подразделения корпуса прорвали оборону ВСУ на подходах к городу Часов Яр в ДНР. По его словам, силы противника, державшие оборону на артемовско-соледарском направлении, не смогли удержать позиции и стали отступать. Он добавил, что ВСУ выбивали из Богдановки, их позиции начали занимать российские военные.

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      Алевтина Запольская
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