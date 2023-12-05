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17:10, 5 декабря 2023Бывший СССР

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Часова Яра

Представитель ДШК «Экспедиция» сообщил о прорыве обороны ВСУ у Часова Яра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские подразделения добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходах к городу Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель корпуса Алексей Селиванов.

По его словам, группировка украинских войск, которая держала оборону на артемовско-соледарском направлении, не смогла удержать свои позиции и сейчас поспешно отступает.

«Трасса Артемовское — Часов Яр перерезана нашими подразделениями. В данный момент мы выбиваем ВСУ из Богдановки, занимаем их позиции в прилегающих лесополосах и уже вышли на окраины Часового Яра», — сказал Селиванов.

Среди российских подразделений, участвующих в прорыве, офицер упомянул бригаду «Север V».

«За последнее время это самое крупное продвижение, достигнутое добровольцами ДШК», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило о бегстве украинских частей из населенного пункта Артемовское, расположенного вплотную к городу Артемовск (Бахмут). Часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

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      Алевтина Запольская
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