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19:42, 11 декабря 2023Силовые структуры

Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

В Москве сотрудник спецполка украл 70 тыс. руб. у мигранта, отправив деньги жене

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Московский оперуполномоченный украл 70 тысяч рублей через банковское приложение у задержанного им мигранта, отправив деньги своей супруге. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудник спецполка вместе с сослуживцами задержал группу мигрантов. Во время проверки документов он взял у одного из задержанных телефон, зашел в банковское приложение и перевел все денежные средства, которые были на счету, своей жене. После оперуполномоченный удалил софт и вернул телефон иностранцу.

Спустя время пострадавший вернулся к полицейским и рассказал о действиях их коллеги. Боец спецполка сначала отрицал свою вину, а после вызова в управление собственной безопасности во всем сознался. Как сообщает Baza, мужчину уже уволили из органов.

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