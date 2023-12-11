Российский регион потерял более чем полмиллиарда рублей из-за мусора

Ущерб от свалки в Дагестане оценили в 589 миллионов рублей

В Дагестане ущерб от несанкционированной свалки, образовавшейся возле реки Аварское Койсу в селе Заната, оценили более чем в полмиллиарда рублей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

По различным данным, мусорный полигон возник как минимум 25-30 лет назад. В результате на сегодняшний день его площадь составляет 26 тысяч квадратных метров. Местные жители сообщают, что отходы разносятся ветром, а после дождей сели смывают их в ближайшие водоемы — Аварское Койсу и Ирганайское водохранилище. Помимо этого, мусор регулярно поджигают. Жители села также пожаловались на то, что их коровам, овцам и быкам приходится пастись на загрязненной земле.

Прокуратура уже признавала свалку незаконной, однако никаких действий по ее ликвидации предпринято не было. «Мы ходили лично на прием к главе района, мы говорили, что эта свалка несанкционированная, просили закрыть, потому что это находится на нашей территории, территории селения Заната. И говорили, что примут меры, но до сих пор, как вы видите, свалка существует», — сетуют местные жители. По результатам недавней проверки Росприроднадзора выяснилось, что из-за скопления мусора республика понесла потери в 589 миллионов рублей: из них урон реке Андийское Койсу составил 345 миллионов рублей, а Ирганайскому водохранилищу — 244 миллиона рублей. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

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