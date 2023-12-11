Снегопад в столице станет самым мощным более чем за полвека

Синоптик Тишковец: снегопад в пятницу в Москве станет самым мощным за 57 лет

Снегопад в Москве в предстоящую пятницу, 15 декабря, станет самым мощным более чем за полвека. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в тот день в столице выпадет 19-24 миллиметра осадков, что составит около 40 процентов от месячной нормы. Тишковец отметил, что подобных снегопадов 15 декабря в городе не было 57 лет — в 1966 году метеорологи зафиксировали 17,3 миллиметра осадков. При этом эксперт не исключил, что снегопад в пятницу может стать рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Днем ранее Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве выпадет почти месячная норма осадков. Он рассказал, что в осадкомеры попадет 50-55 миллиметров осадков. При этом климатическая норма для декабря — 56 миллиметров.