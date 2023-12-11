Сразу несколько актеров отказались вести премию «Золотой глобус»

Крис Рок и его коллеги отказались вести премию «Золотой глобус» в 2024 году

Сразу несколько американских актеров отказались вести церемонию вручения наград премии «Золотой глобус», которая состоится 7 января 2024 года. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что от должности ведущего мероприятия отказался артист и комик Крис Рок.

«Крис Рок, который уже дважды вел "Оскар", стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января», — рассказали источники.

Примеру Рока последовали актриса и стендаперша Эли Вонг и три ведущих подкаста SmartLess Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.

Бывшие ведущие «Золотого глобуса» Тина Фей и Эми Полер также отказались от возможности провести церемонию. По данным источников, должность ведущего на таком мероприятии — неблагодарная, нелегкая и невеселая работа, так как премия политизирована.

По их мнению, возможность провести «Золотой глобус» больше подходит начинающим комикам, а не состоявшимся звездам, для которых такая работа может стать «грязным пятном в карьере», вызывающим недовольство поклонников.

Ранее стали известны номинанты премии «Золотой глобус-2024».