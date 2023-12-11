Фильм «Барби» получил девять номинаций на премии «Золотой глобус»

Объявлены номинанты премии «Золотой глобус-2024». Об этом сообщает Deadline.

Большее количество номинаций получил фильм Греты Гервиг «Барби» (картина была номинирована в девяти категориях премии), а проект Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил восемь номинаций.

В категории «Лучший фильм (драма)» номинированы такие картины, как «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Анатомия падения» и «Зона интересов». В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» за победу будут бороться фильмы «Барби», «Бедные-несчастные», «Американское чтиво», «Оставленные», «Май, декабрь», «Air: Большой прыжок».

Среди номинантов категории «Лучший актер в драматическом фильме» оказались Брэдли Купер («Маэстро»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны»), Колман Доминго («Растин»), Эндрю Скотт («Все мы незнакомцы») и Хоакин Феникс («Наполеон»).

За победу в такой же номинации среди актрис будут бороться Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэйли Спэни («Присцилла») Аннетт Бенинг («Дайана Найэд») и Грета Ли («Прошлые жизни»). Полный список номинантов доступен на сайте издания.

Церемония вручения наград состоится 7 января 2024 года.

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