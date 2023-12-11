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14:30, 11 декабря 2023Экономика

В России предложили освободить новые регионы от долгов Украине

В России предложили ввести мораторий на взыскание выданных Украиной кредитов

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В России предложили освободить новые регионы от уплаты выданных украинскими компаниями кредитов. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Документ, который вводит мораторий на взыскание долгов с Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, возникших перед Украиной до момента включения в состав России, подготовили ряд сенаторов и депутатов.
Запрет на принудительное взыскание средств по обязательствам с государственных и муниципальных предприятий новых регионов будет действовать до 1 января 2026 года.

«Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в целях обеспечения эффективной интеграции воссоединенных субъектов России в ее состав, а также защиты прав граждан, проживающих на их территориях», — пояснил глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас.

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Согласно тексту документа, исключениями станут обязательства по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, требованиям о компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее судебные приставы простили жителям новых регионов долги перед украинскими банками. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Руководитель службы заявил, что взыскание задолженностей по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками «не подлежат принудительному исполнению» на территории новых субъектов Российской Федерации.

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