Российские судебные приставы простят долги жителям новых регионов

Глава ФССП: с жителей новых регионов не будут взыскивать долги перед украинскими банками

Российские судебные приставы простят жителям новых регионов долги перед украинскими банками. Об этом в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель службы заявил, что взыскание задолженностей по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками «не подлежат принудительному исполнению» на территории новых субъектов Российской Федерации. В состав России в октябре 2022 года были включены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области.

При этом Аристов отметил, что исполнительные документы о взыскании средств, которые должны быть направлены в бюджет новых регионов, подлежат принудительному исполнению. К ним относятся в том числе выданные до 30 сентября 2022 года административные штрафы. «Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или местом нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации», — добавил глава ФССП.

В январе Минюст России предложил ввести трехлетний мораторий на взыскание долгов с граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Речь идет о задолженности физлиц перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и за ЖКУ.

Ранее Дмитрий Аристов сообщил, что в России насчитывается более 12 миллионов должников по кредитам. По его словам, ситуация со сбором кредитной задолженности стала «суперкрайне актуальной проблемой». Только на исполнении ФССП находятся документы в отношении физлиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность банкам, МФО и коллекторам на общую сумму почти два триллиона рублей.