У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус

Mash: композитора Пахмутову госпитализировали с коронавирусом

У 94-летней вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние пианистки как средней тяжести. На данный момент Пахмутова находится в инфекционном отделении больницы. У нее наблюдаются такие симптомы, как боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.

Также отмечается, что на фоне болезни у композитора возникли осложнения в виде сухого плеврита.

Об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой стало известно 7 декабря. Она почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.