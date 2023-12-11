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10:11, 11 декабря 2023Культура

У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус

Mash: композитора Пахмутову госпитализировали с коронавирусом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У 94-летней вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние пианистки как средней тяжести. На данный момент Пахмутова находится в инфекционном отделении больницы. У нее наблюдаются такие симптомы, как боль в горле, сухой кашель и повышенная температура.

Также отмечается, что на фоне болезни у композитора возникли осложнения в виде сухого плеврита.

Об экстренной госпитализации Александры Пахмутовой стало известно 7 декабря. Она почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

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      Варвара Кошечкина
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