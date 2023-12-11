В России отреагировали на озвученное в США условие окончания украинского кризиса

Сенатор Климов: не все в США согласны с политикой Белого дома в отношении Киева

Мысль о том, что Украине придется уступить часть территорий России для завершения конфликта, не новая для США. Не все в американском истеблишменте согласны с политикой Белого дома в отношении Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на озвученное американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом условие окончания боевых действий заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Когда я полтора года назад встречался на нейтральной территории с некоторыми представителями американского истеблишмента по их просьбе, то очень серьезно звучала мысль о том, что администрация [президента США Джо] Байдена заводит Америку в тупик. Правящий класс в США все-таки не монолитен, и так называемое глубинное государство ведет политику не всегда одинаково с политикой, которую провозглашает Белый дом», — рассказал Климов.

По его словам, сегодня американские политики не боятся говорить об уступках территорий и переговорах с Россией.

«Давлением объективной реальности возникает прослойка людей, которые не доверяют тому, что провозглашается из Белого дома. Это дает возможность таким конгрессменам, как сенатор Вэнс, заявлять вещи очевидные для многих серьезных людей в самих Соединенных Штатах», — заключил он.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украине придется уступить часть территорий России для завершения конфликта. Он также выступил против финансовой поддержки Киева со стороны США, подчеркнув, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.