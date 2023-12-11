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16:10, 11 декабря 2023Мир

В ЕП заявили об угрозе опустошения бюджета из-за вступления Украины в ЕС

Евродепутат Вилимски заявил, что вступление Украины в ЕС может опустошить бюджет
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Felipe Dana / AP

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) опустошило бы бюджет и «не оставило бы камня на камне» от него, так как потребовало бы постоянного финансирования Киева за счет других членов сообщества. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, передает ТАСС.

«В бюджете Евросоюза не останется камня на камне, если Украина вступит в ЕС. И речь идет не о разовых расходах, а о постоянном субсидировании Украины за счет налогоплательщиков других стран. Деньги, которые идут в страну, где также существует огромная проблема коррупции, подтвержденная Европейской счетной палатой», — отметил евродепутат.

Вилимски также раскритиковал идею отказа от системы единогласного принятия решений в Совете ЕС, чтобы обойти сопротивление ряда стран и впустить Украину в объединение. Политик подчеркнул, что подобные предложения снижают возможности для таких стран как Австрия в пользу лидеров ЕС, прежде всего Германии и Франции.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины, Венгрия нарушает принципы единства в Евросоюзе. Кроме того, Науседа отметил, что считает сближение Украины и ЕС выгодным и для самой Венгрии. Он подчеркнул, что надеется на начало официальных переговоров о членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

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