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15:45, 11 декабря 2023Бывший СССР

Одну страну ЕС обвинили в разжигании розни внутри союза

Президент Литвы Науседа обвинил Венгрию в нарушении принципов единства ЕС

Фото: Juan Medina / Reuters

Угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины, Венгрия нарушает принципы единства в Евросоюзе. В разжигании розни внутри союза Будапешт обвинил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции в Таллине, где он принимает участие в президентском совете стран Балтии, его слова передает LRT.

«Венгрия наносит вред принципу единства, потому что если мы не получим положительного заключения по Украине, то будет все больше голосов, угрожающих и оспаривающих принцип единства», — заявил литовский лидер.

Кроме того, Науседа отметил, что считает сближение Украины и ЕС выгодным и для самой Венгрии. Он подчеркнул, что надеется на начало официальных переговоров о членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

Ранее сообщалось, что из-за позиции президента Венгрии Виктора Орбана переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут перенести на март 2024 года. Кроме того, об отсутствия консенсуса по украинскому вопросу среди европейских государств также заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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      Александр Курбатов
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