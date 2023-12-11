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13:17, 11 декабря 2023Мир

В Венгрии заявили об отсутствии в ЕС консенсуса по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ЕС нет консенсуса вокруг решений по Украине

Фото: John Minchillo / AP

Европейский союз (ЕС) пытается принять решения по Украине, по которым нет консенсуса, но Венгрия будет действовать в своих интересах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто прокомментировал совещание глав МИД стран ЕС. В ходе встречи обсуждается поддержка Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

«Многие европейские политики хотят принять важные решения, которые совершенно не подготовлены и по которым нет стратегического консенсуса относительно будущего Европы. Мы продолжим принимать решения в европейских и национальных интересах и не поддадимся никакому давлению, от кого бы оно ни исходило, чем бы нас ни шантажировали и что бы ни обещали», — заявил Сийярто.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал новый пакет санкций ЕС против России «попыткой залатать дыры». Он также выразил сожаление по поводу того, что санкции не затронут Белоруссию.

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      Юрий Леонов
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