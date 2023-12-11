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19:07, 11 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о неготовности ЕС принять решение по Украине

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС пока не принял решение по поддержке Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз пока не готов принять решение ни по одному из вопросов, касающихся Украины. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД стран Европейского союза, его слова передает ТАСС.

По словам главы украинского МИД, представители ЕС рассматривают четыре вопроса: открытие переговоров по членству Украины в союзе, Европейский фонд мира, фонд поддержки Украины и санкции. Кроме того, со дня на день к рассмотрению должно быть готово решение по замороженным российским активам.

Ни один из вопросов еще не решен. По оценке Кулебы, все они «повисли в воздухе».

«Но если финансовые вопросы, условно говоря, будут заблокированы, то есть другие пути решения этих вопросов. Однако в случае открытия переговоров про членство другого решения нет, кроме достижения консенсуса», — подчеркнул министр. При этом он утверждает, что членство Украины в Евросоюзе является лишь вопросом времени и цены.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев готов попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия, необходимые для членства страны в Евросоюзе. По его словам, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство.

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      Александр Курбатов
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