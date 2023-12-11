В Киргизии сообщили о зарождении своего военно-промышленного комплекса

В Киргизии заявили о начале производства военной техники из российских запчастей

На центральной базе по ремонту вооружения в киргизском городе Балыкчи начнут производить военную технику из российских запчастей и комплектующих. О зарождении своего военно-промышленного комплекса сообщили в Министерстве обороны (МО) Киргизии, передает «Sputnik Кыргызстан».

В ведомстве заявили, что первым производимым там изделием станет бронеавтомобиль ГАЗ-66МБ, оснащенный новой бронированной кабиной и боевым модулем с 23-мм зенитной установкой ЗУ-23М-1.

В Минобороны также добавили, что в республике были сформированы новые части и подразделения, увеличен состав транспортно-боевой авиации, повышен боевой потенциал артиллерии и создана система связи в Баткенской области.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявлял, что власти страны стараются поддерживать антироссийские санкции, однако не всегда могут отследить соблюдение соответствующих требований. При этом он назвал РФ основным торговым партнером республики.