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13:42, 11 декабря 2023Культура

В Крыму призвали продать отель Софии Ротару и передать средства армии России

Крымский сенатор Цеков предложил продать отель Ротару и направить средства ВС РФ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Недвижимости советской и украинской певицы Софии Ротару, в частности расположенный в Ялте отель «Вилла София», предложили продать, а средства от сделки направить на поддержку Вооруженных сил (ВС) России. Такой идеей в беседе с «Лентой.ру» поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Отель стоит на набережной в Ялте. Стоит закрытый фактически с 2014 года, он не функционирует. Сама София Ротару в Крым не приезжает. При этом известно, что она периодически делает антироссийские заявления. Она активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Поэтому основания для национализации есть», — объяснил сенатор.

Цеков отметил, что надеется на быстрое осуществление национализации отеля Ротару.

«Во-первых, будет задействован сам объект в очень живописном месте Ялты, а во-вторых, это будет определенным уроком для других деятелей, которые имеют недвижимость в Крыму и в России в целом», — добавил он.

Telegram-канал Mash сообщил, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару — в частности отеля «Вилла София» в Ялте. По информации издания, комиссия уже начала собирать доказательства спонсирования певицей ВСУ.

В 2022 году Ротару пыталась продать отель, однако покупателей не нашлось. Об этом рассказывал экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров.

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