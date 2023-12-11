RMF24: в Польше начал разгрузку поезд с заблокированными украинскими грузовиками

В Польше начал разгрузку поезд с тринадцатью заблокированными ранее на КПП украинскими грузовиками. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Время проезда от пограничной станции составило 8 часов, после завершения всех таможенных процедур грузовики съехали с платформ на конечной станции. Окончательные точки — это Германия, Швеция и Литва», — сообщается в материале издания.

Подобный способ перевозки украинская сторона стала практиковать после блокировки КПП польскими грузоперевозчиками.

Ранее стало известно, что Варшава потребует вернуть для украинских дальнобойщиков обязанность получать разрешения на въезд в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Возвращение требования для украинских дальнобойщиков получать разрешения на въезд в ЕС является одним из ключевых условий польских дальнобойщиков. Его отмена стало одним из факторов демпинга и невыгодной для Польши конкуренции со стороны Киева в вопросе транспортных перевозок.