В правительстве Польши призвали ЕС отказаться от централизации ради выживания

Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации ради выживания

Европейский союз (ЕС) должен отказаться от централизации ради выживания, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — призвал глава польского правительства.

По словам Моравецкого, Варшава не одобрит вмешательство ЕС в такие аспекты государственности стран-членов, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право.

13 ноября Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов, при этом выразив надежду, что 11 декабря он получит от парламента вотум доверия на продолжение своего премьерства.