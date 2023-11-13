Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — заявил он на первом заседании нового состава сейма.

Сообщается, что президент Польши Анджей Дуда уже сегодня наделит Моравецкого полномочиями для формирования нового правительства, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не имеет парламентского большинства и не может самостоятельно сформировать его.

Ранее глава «Гражданской коалиции», экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что три оппозиционные объединения Польши — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство. Отмечается, что в случае успеха оппозиционеры выдвинут Туска на пост премьер-министра страны.