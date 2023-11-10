Три оппозиционные объединения Польши подписали коалиционное соглашение

Экс-премьер Польши Туск: три оппозиционные объединения сформируют правительство

Три оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство. Об этом заявил глава «Гражданской коалиции», экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Мы подписываем текст коалиционного соглашения. Это сборник опорных пунктов сотрудничества после получения от президента возможности создания правительства (...) Мы договорились все четыре года работать над благополучием полек и поляков», — объявил он.

На прошедших парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» не смогла набрать достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство большинства, что дает оппозиционным партиям шанс объединиться и получить власть. Сообщается, что в таком случае польская оппозиция выдвинет на пост премьер-министра страны Туска.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции. Однако он все же выразил надежду, что ему удастся сформировать новое правительство.