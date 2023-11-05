Премьер Польши допустил свое участие в правительстве оппозиции

Премьер Польши Моравецкий не исключил своего участия в правительстве оппозиции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью Interia, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции.

«Я не упаковал свои вещи. Я глубоко верю, что удастся обратиться к тем депутатам других формирований <...>, для которых важен суверенитет. Может оказаться, что некоторые депутаты проголосуют за нашу программу», — допустил Моравецкий.

Он также выразил надежду, что ему удастся сформировать новое правительство, однако в случае неудачи он также не исключил, что получит должности министра в кабинете действующего главы Польской крестьянской партии (PSL) Владислава Косиняка-Камыша, но не лидера польской оппозиции Дональда Туска.

Сам Туск уже отреагировал на заявление Моравецкого. «Больше не звони, Матеуш. У нас полный набор министров», — написал он в своем аккаунте в соцсети Х. Как отмечает Interia, такой ответ свидетельствует о том, что полный состав будущего кабинета министров уже определен.

В октябре консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского выиграла на парламентских выборах с результатом 35,38 процента. Несмотря на победу, партия не смогла набрать такое количество голосов, которое позволило бы ей самостоятельно сформировать правительство без участия в коалиции с другими партиями. Ее ближайшая соперница, оппозиционная «Гражданская коалиция», набрала 30,7 процента голосов.