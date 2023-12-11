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16:59, 11 декабря 2023Россия

В российском детсаду детям выдали грамоты с украинской символикой

В детсаду Хабаровска детям после соревнования выдали грамоты с гербом Украины

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В одном из детских садов Хабаровска детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление образования.

Там отметили, что в учреждениях проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Для воспитанников грамоты готовились каждым учреждением самостоятельно.

«Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования», — добавили в пресс-службе.

По их данным, сейчас грамоты изъяты, проводится проверка инцидента. В управлении добавили, что со всем сотрудниками образовательных учреждений будут проведены беседы, а также экзамены на знание российской символики.

Ранее власти села Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии решили сменить флаг из-за его схожести с запрещенной символикой. «Флаг был утвержден задолго до сегодняшних военных событий, поэтому каких-либо намерений дискредитировать государство и военные силы за администрацией не возникало. Изображение флага нами не использовалось, только герб», — отметил глава поселения Этигел Дондоков.

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