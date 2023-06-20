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13:05, 20 июня 2023Россия

В российском селе решили сменить флаг из-за схожести с запрещенной символикой

Власти бурятского села решили сменить флаг из-за его схожести с запрещенной символикой

Фото: Oleg Bor / Wikipedia

Власти села Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии решили сменить флаг из-за его схожести с запрещенной символикой. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Флаг был утвержден задолго до сегодняшних военных событий, поэтому каких-либо намерений дискредитировать государство и военные силы за администрацией не возникало. Изображение флага нами не использовалось, только герб», — отметил глава поселения Этигел Дондоков.

Он объяснил, что флаг Сосново-Озерского — белый с синей полосой посередине — был утвержден в 2011 году. Позже выяснилось, что он похож на флаг украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Спустя два месяца после признания организации террористической было принято решение изменить символ муниципального образования.

Дондоков уточнил, что эскиз нового флага находится в разработке. Известно, что сотрудники правоохранительных органов не предъявляли претензий к символике поселения.

Ранее замглавы ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов оценил вероятность смены партийных цветов из-за схожести с флагом Украины. Он заявил, что ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и подчеркнул, что менять символику партия не намерена.

С начала спецоперации жителей России периодически задерживают за цвета украинского флага в одежде, украшениях и бытовых предметах. Так, 10 мая сообщалось, что Москве задержали индуиста, одетого в синюю куртку и желтые штаны. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга с рецептами украинской кухни.

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    Варвара Родикова
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