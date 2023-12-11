В российском городе заговорили о приезде Путина

29.ru: в Архангельске заговорили о приезде президента России Путина

В Архангельске заговорили о приезде президента России Владимира Путина. Об этом передает портал 29.ru.

В некоторых Telegram-каналах появился план маршрута поездок главы государства по городу. Предполагается, что Путин посетит аэропорт и Московский проспект. Кроме того, президент может заглянуть в Северодвинск и Новодвинск.

В Кремле эти сведения пока никак не комментировали.

Власти Архангельска в разговоре с репортером 29.ru не подтвердили, но и не опровергли данные о визите Путина.

4 декабря президент побывал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве для вручения премий волонтерам.

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