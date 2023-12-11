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09:46, 11 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе пенсионерка вонзила нож в грудь любовника

В Ленобласти пенсионерка зарезала любовника во время ссоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленинградской области 55-летняя пенсионерка изрезала 50-летнего любовника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, пара выпивала и поссорилась в СНТ «Солнечное». Тогда россиянка схватила нож и вонзила в грудь сожителя. Он не выжил, так как было повреждено легкое.

Подозреваемую задержали. Против нее возбуждено дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, изрезавшего сожительницу.

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      Екатерина Кашурникова
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