Вагнеровцы вместе со священником провели круглый стол для российских студентов

Вагнеровцы вместе с иереем Петровым провели круглый стол для студентов в Омске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вместе со священником провели круглый стол в Омском государственном университете (ОмГУ). Об этом сообщили в пресс-службе российского вуза. Со студентами пообщались трое военнослужащих и руководитель отдела духовно-нравственного просвещения Омской епархии иерей Евгений Петров.

На круглом столе они обсуждали вопросы спецоперации на Украине и семейные ценности. Бойцы ЧВК рассказали студентам о важности чтения подвигов героев «не только последнего столетия, но и всего тысячелетия».

Руководитель отдела внеучебной работы ОмГУ Татьяна Замиралова подвела итоги мероприятия. «В нашей истории был период, когда ценностные ориентиры оказались совсем утрачены, когда каждый выстраивал их, исходя из своего понимания. И сегодня многие молодые люди очень подвержены влиянию информационных потоков. Они не всегда способны распознать асоциальную направленность некоторых организаций, и оказываются вовлеченными в их деятельность», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Волгограде одну из улиц назовут в честь сотрудника ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина. Помимо этого, имя бойца будет носить улица в областном райцентре.

Нагин известен тем, что снял фильм «Лучшие в аду» в соавторстве с основателем ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным. Его имя было указано на постерах кинокартины рядом с именем предпринимателя.