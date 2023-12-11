Момент взрыва электронной сигареты в кармане водителя попал на видео

Электронная сигарета взорвалась в кармане водителя грузовика в Великобритании

В Великобритании батарея электронной сигареты взорвалась в кармане водителя грузовика. Об этом сообщает Peterborough Telegraph.

Инцидент произошел в городе Драфтфорд, графство Кент, и попал на видео, снятое камерой наблюдения, установленной в кабине. Водитель Лиам Мориарти припарковал машину и решил отдохнуть. Он взял планшет и откинулся на спинку сиденья. В этот момент в заднем кармане его брюк вспыхнула электронная сигарета.

Мужчина сразу же выскочил из машины и начал тушить начавшийся пожар, так как огонь перекинулся на сиденье. «Механизм, откидывающий кресло, зажал аккумулятор — мне просто не повезло. Раздалось громкое шипение, я поднял голову, вспыхнуло пламя и обожгло мне локоть», — объяснил Мориарти.

Он успел быстро сбить пламя и погасить его огнетушителем. Полученные мужчиной травмы оказались несерьезными. Он признался, что больше беспокоился за сохранность грузовика, так как ему пришлось бы заплатить 130 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей), если бы он сгорел.

Ранее сообщалось, что житель Австралии получил тяжелые ожоги и попал в больницу после взрыва электронной сигареты у него в кармане. Австралийцу потребовалось несколько операций, в том числе пересадка кожи.

