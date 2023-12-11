Великобритания поставит на Украину два минных тральщика

МО Британии: Киев закупит 2 минных тральщика для повышения безопасности на море

Киев закупит у Соединенного Королевства два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Информация о планируемых поставках содержится в заявлении Минобороны Великобритании, передает ТАСС.

Отмечается, что Украина закупит корабли с помощью экспортно-кредитного агентства Британии. Помимо этого, в министерстве обороны Соединенного Королевства уведомили о создании вместе с Норвегией новой морской коалиции. В нее войдут страны, которые хотят оказывать военно-морскую помощь Украине.

Ранее Британия намекала на отправку своего флота в Черное море для поддержки Украины. В Минобороны страны изучали, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море. Однако предложение военно-морской поддержки Украине повлекло бы за собой значительную эскалацию в вопросе вовлеченности страны.