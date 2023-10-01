Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море

Telegraph: Британия допускает отправку флота в Черное море

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна изучает, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море. Об этом он высказался в беседе с газетой Telegraph.

По данным издания, Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море, поскольку намерена защищать Украину от якобы России в Черном море.

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что [эти] воды являются международными», — отметил Шаппс.

В публикации подчеркивается, что высказывания Шаппса означают изменение подхода британского правительства к публичному обсуждению своего участия в конфликте. Однако предложение военно-морской поддержки Украине повлекло бы за собой «значительную эскалацию» в вопросе вовлеченности страны.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он также выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.