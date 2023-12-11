Во Франции решили запретить фильмы с Депардье на фоне секс-скандала

France Televisions прекратила сотрудничество с Депардье на фоне секс-скандала

Французская государственная телекомпания France Televisions прекратила сотрудничество с актером Жераром Депардье на фоне выхода документального фильма «Депардье: Падение огра», в котором его обвинили в сексуальном насилии. Об этом пишет французское издание Public.

Компания также выступила против любой трансляции фильмов с участием актера, отказавшись «прославлять» актера.

Ранее стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Он делал непристойные замечания в сторону представительниц противоположного пола, неоднократно подвергал домогательствам переводчицу, а также отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды.

Фильм был показан на общественном канале France 2 вечером 7 декабря, после того как более дюжины женщин ранее выдвинули против Депардье обвинения в сексуально неприемлемом поведении.