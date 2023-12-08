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19:08, 8 декабря 2023Культура

Стало известно о домогательствах Жерара Депардье к женщинам в Северной Корее

Актера Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам в Северной Корее

Фото: Юлия Честнова / РИА Новости

Французский актер Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом говорится в документальном фильме «Депардье: Падение огра», пишет The Guardian.

В картине показаны кадры поездки Депардье в Северную Корею в честь празднования 70-летия основания государства. Как стало известно, актер, который приехал в Пхеньян со съемочной группой и знал, что его снимают, делал непристойные замечания в адрес женщин и о женщинах, неоднократно подвергал домогательствам переводчицу, а также отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды.

По данным издания, представители французской кино- и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актером.

Фильм был показан на общественном канале France 2 вечером 7 декабря, после того, как более дюжины женщин ранее выдвинули обвинения в сексуально неприемлемом поведении против Депардье.

До этого Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях.

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      Варвара Кошечкина
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