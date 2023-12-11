Юрист раскрыл способ продлить новогодние каникулы

Юрист Южалин: продлить новогодние каникулы можно за счет отпуска в декабре

Выгодно продлить новогодние каникулы можно за счет отпуска в декабре. Такой способ россиянам раскрыл руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, его слова приводит газета «Известия».

Специалист напомнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск в это время с финансовой точки зрения. В январе 2024 года россияне будут работать только 17 дней (136 часов), так что стоимость одного трудового дня будет выше, чем в других месяцах. Поэтому, по словам юриста, в первый месяц года выгоднее работать и не использовать дни отпуска.

«Если же вы хотите продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне: например, в декабре, — отметил Южалин. — В этом году в этом месяце — 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно».

Ранее сообщалось, что четырьмя самыми популярными у россиян странами для длительного отдыха зимой стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Среди европейских стран востребованными оказались Италия и Испания.