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00:05, 13 декабря 2023Среда обитания

180 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ледяного дождя

180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Число жителей Ростовской области, оставшихся без света из-за ледяного дождя, возросло до 180 тысяч. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

Сейчас энергоснабжение нарушено в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Компания «Россети» привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 504 специалиста и 192 единицы техники. Аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно, до полной ликвидации последствий непогоды, заверил глава региона

Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что во время гололеда в Ростове-на-Дону пострадали 333 человека, среди которых 71 — дети. Из-за ситуации на дорогах занятия отменили почти в 280 школах города.

Днем 12 декабря из-за гололеда в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. В мэрии города заявили, что за прошедшие сутки коммунальные службы обработали 759 улиц противогололедными средствами, израсходовав 536 тонн реагентов.

Аномальная погода сохраняется в Ростове-на-Дону и области уже несколько дней. Ситуация осложняется ледяным дождем, из-за которого обработанные реагентом тротуары снова покрываются льдом.

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      Марина Совина
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