Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

В Ростове-на-Дону 333 человека пострадали из-за гололеда

Сотни людей пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 12 декабря, журналистам сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области. По их данным, всего пострадали 333 человека, среди которых 71 — дети, передает ТАСС.

Из-за ситуации на дорогах занятия отменили почти в 280 школах города. В некоторых образовательных учреждениях детей перевели на удаленный формат, в других — перенесли уроки на выходной день. Аномальная погода сохраняется в Ростове-на-Дону и области уже несколько дней. Ситуация осложняется ледяным дождем, из-за которого обработанные реагентом тротуары снова покрываются льдом.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице, которая продлится до 14 декабря.