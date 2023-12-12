Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 12 декабря 2023Россия

Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

В Ростове-на-Дону 333 человека пострадали из-за гололеда

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотни людей пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 12 декабря, журналистам сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области. По их данным, всего пострадали 333 человека, среди которых 71 — дети, передает ТАСС.

Из-за ситуации на дорогах занятия отменили почти в 280 школах города. В некоторых образовательных учреждениях детей перевели на удаленный формат, в других — перенесли уроки на выходной день. Аномальная погода сохраняется в Ростове-на-Дону и области уже несколько дней. Ситуация осложняется ледяным дождем, из-за которого обработанные реагентом тротуары снова покрываются льдом.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице, которая продлится до 14 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      Начальника транспортной полиции российского города арестовали по делу о взятке

      Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС в секторе Газа

      Врач назвала россиянкам способы предотвратить раннее старение кожи

      Российская телеведущая назвала минус популярности

      Придавленный огромным валуном мужчина семь часов ждал спасения

      В Белом доме назвали условие участия американцев в конфликте с Россией

      На Украине назначили двух новых глав областных военных администраций

      Крупнейшую игровую выставку окончательно отменили

      В России задумались о введении уроков арабского языка в школах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости