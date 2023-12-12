Алиса Вокс рассказала о 17 часах заточения в номере из-за Шнурова

Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров запер ее в номере на 17 часов

Российская певица и бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире подкаста Артура Базиняна рассказала, как основатель коллектива Сергей Шнуров запер ее в номере на 17 часов. Выпуск доступен на YouTube.

Артистка поведала, что на протяжении всего времени находилась в заточении наедине с нетрезвым музыкантом, не имея возможности попить, сходить в туалет или позвонить кому-то.

«Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда изрядно нажрался. Но он начал пить уже заранее, потому что он такой… Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями», — рассказала экс-солистка «Ленинграда». Она добавила, что нетрезвое состояние основателя группы было связано с только вышедшим законом о запрете на использование мата в интернете.

После случившегося исполнительница обратилась к психотерапевту, а также приняла решение покинуть «Ленинград».

Алиса Вокс подчеркнула, что была зависима от Шнурова. По ее словам, она росла в позиции жертвы под контролем сильной матери и, когда той не стало, ее место сразу же занял музыкант, который начал ею командовать: «Я впала в эмоциональную зависимость от Шнурова, возвела его на пьедестал... Он был для меня прямо царь и бог, потому что я привыкла к позиции жертвы».

Ранее Сергея Шнурова обязали выплатить компенсацию фотографу, который подал на него в суд за незаконное использование его снимка в клипе коллектива.