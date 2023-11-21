Шнурова обязали выплатить компенсацию за использование фото в клипе

Шнурова обязали выплатить 60 тысяч рублей за использование чужого фото в клипе

Российского музыканта и основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова обязали выплатить компенсацию фотографу, который подал на него в суд за незаконное использование его снимка в клипе коллектива. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая обязала артиста выплатить компенсацию в размере 60 тысяч рублей фотографу Александру Попову.

Отмечается, что сам истец требовал большую сумму денег — 1,2 миллиона рублей, за нарушение прав на фотографию самолета Sukhoi Superjet 100, которая была использована в клипе коллектива на песню «Наша экономика», а также 200 тысяч в качестве моральной компенсации.

В октябре сообщалось, что у лидера группы «Ленинград» и его супруги украли более 5,5 миллиона рублей.

Ранее Шнуров назвал виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в «Лужниках».