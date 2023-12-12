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11:04, 12 декабря 2023Из жизни

Россиянин назвал страну «с хорошим коммунизмом и мороженым по пять копеек»

«Лента.ру»: переехавший москвич рассказал о схожести культур Аргентины и СССР

Фото: Andrea Leopardi / Unsplash

Переехавший в Аргентину россиянин из Москвы Егор рассказал о схожести местной культуры с Советским Союзом. Полный рассказ о его жизни в Латинской Америке публикует «Лента.ру».

Москвич живет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с женой и детьми уже почти полтора года. Он считает, что современному русскому человеку здесь может быть сложно. По словам Егора, Аргентина совсем не похожа на Москву, однако ее культура напоминает культуру СССР.

Жившие при СССР узнают тут много знакомых вещей: от автоматов с газировкой и сумок-авосек до бесплатного образования и медицины. Короче, хороший и добрый детский коммунизм с мороженым по пять копеек

Егорпереехавший в Аргентину россиянин

Россиянин добавил, что в Аргентине абсолютно другой мир, который может быть непонятен прагматичному человеку из Европы. По его мнению, это удивительная и парадоксальная страна. Он отметил, что люди, переехавшие в Аргентину, часто находят здесь совсем не то, что ожидали. «Так отчасти случилось и со мной», — признался он.

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      Алиса Удовик
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